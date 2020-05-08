Эквадор получит от Всемирного банка кредит в $500 миллионов на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики. Погашение долга растянут на 28 лет с переменной процентной ставкой.

Эквадор получит от Всемирного банка кредит в $500 миллионов на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики. Срок погашения долга составляет 28 лет, при этом ставка будет меняться, уточнили в международной кредитной организации.ВБ далеко не единственный международный кредитор, выделивший средства Эквадору. За последние 2 месяца Кито уже успела набрать долгов, объем которых в совокупности превышает $2 миллиарда. $700 миллионов республике выделил Межамериканский банк развития, еще $643 миллионов дал МВФ.В Эквадоре зарегистрировано более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1 654 летальных исхода, что делает его наиболее пострадавшей страной в Южной Америке на душу населения. Особенно пострадал портовый город Гуаякиль.Республика отчаянно пытается удержаться на плаву в условиях не утихающей пандемии. Ее руководство уже договорилось с держателями облигаций о четырехмесячной отсрочке погашения долга и ведет переговоры с МВФ о новой сделке по пакету помощи взамен согласованного в прошлом году на $4,2 миллиарда.