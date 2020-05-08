Палата представителей Национального собрания Белоруссии назначила проведение очередных президентских выборов в стране на 9 августа.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии назначила проведение очередных президентских выборов в стране на 9 августа.Решение было принято на внеочередном заседании нижней палаты парламента большинством голосов, передает ТАСС.Ранее назначить голосование именно на эту дату предложила глава Центризбиркома республики ЦИК Лидия Ермошина.В соответствии с существующим законодательством, очередные президентские выборы в стране должны быть проведены не позднее 30 августа 2020 года.Президент Александр Лукашенко ранее сообщал, что оснований для переноса голосования нет.