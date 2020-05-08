Палата представителей Национального собрания Белоруссии назначила проведение очередных президентских выборов в стране на 9 августа.
Палата представителей Национального собрания Белоруссии назначила проведение очередных президентских выборов в стране на 9 августа.
Решение было принято на внеочередном заседании нижней палаты парламента большинством голосов, передает ТАСС.
Ранее назначить голосование именно на эту дату предложила глава Центризбиркома республики ЦИК Лидия Ермошина.
В соответствии с существующим законодательством, очередные президентские выборы в стране должны быть проведены не позднее 30 августа 2020 года.
Президент Александр Лукашенко ранее сообщал, что оснований для переноса голосования нет.