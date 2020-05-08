Компания Uber увеличила чистый убыток за квартал, но акции выросли на оптимизме в отношении роста числа заказов такси в апреле.

По итогам I квартала американский сервис по заказу такси Uber получил выручку в размере $3,54 миллиарда и чистый убыток в $2,9 миллиарда.На этой неделе Uber уволил около 14% штата, около 3700 человек, чтобы сократить расходы.На Uber вместе с другим агрегатором такси, Lyft, подали в суд в штате Калифорния за то, что они якобы неправильно классифицировал водителей как подрядчиков, а не сотрудников, чтобы не платить за медицинские пособия.Компания Uber сообщила о результатах I квартала. Сначала акции компании упали в цене после нескольких часов, но затем выросли на 10%, сообщает CNBC. Произошло это на фоне того, что генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил, что объемы заказов такси снова начали расти после сильного падения в середине апреля.Основные показатели Uber следующие:убыток – $1,70 за акцию,выручка – $3,54 миллиарда,валовая стоимость заказов – $10,87 миллиарда,валовая стоимость заказов Uber Eats – $4,68 миллиарда.Выручка компании за отчетный период выросла на 14% в сравнении с аналогичным показателем год назад. Число бронирований поездок выросло на 8% в годовом исчислении, их общая стоимость составила $15,8 миллиарда. Важно отметить, что выручкой операторов считается их комиссия с каждой поездки. Совокупная стоимость поездок с использованием этих сервисов значительно больше (показатель gross bookings).Чистый убыток в размере $2,9 миллиарда в общей сложности включал в себя расходы в размере $2,1 миллиарда от компаний, в которых Uber имеет долю, но потери в отчетном периоде стали самыми крупными за три квартала.Валовая прибыль в основном бизнес-сегменте поездок упала на 5% по сравнению с прошлым годом. Однако, говоря о прибыли компании, Хосровшахи сказал, что заказы такси упали примерно на 80% в апреле по сравнению с прошлым годом, но также дал повод для оптимизма, заявив, что число заказов увеличивался в каждую из последних трех недель.Кроме того, заказы в сегменте доставки продуктов питания Uber Eats выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, так как все больше людей заказывали еду для доставки на дом и все больше и больше ресторанов подписывались на предложения по доставке. Хосровшахи сказал, что, по мнению компании, эта тенденция может продлиться долго.Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали убыток в 88 центов на акцию и выручку в $3,5 миллиарда. Однако оценки варьируются в широких пределах, и сравнение фактических результатов Uber осложнено влиянием пандемии COVID-19.Ранее сообщалось, что Uber уволит почти 3,7 тысячи сотрудников. Под сокращения подпадут около 14% из 26,9 тысячи сотрудников Uber во всем мире. В сообщении сказано, что компания сокращает количество отделов клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Расходы по выходным пособиям и прочими выплатами составят, по прогнозам компании, около $20 миллионов.Во вторник генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил сотрудникам, что план по увольнениям будет завершен в течение двух недель, сообщает Business Insider. Хосровшахи также решил отказаться от своей базовой зарплаты в $1 миллион по итогам года, говорится в заявлении компании.Интересно, что на контрасте с увольнениями появилась новость о том, что Uber инвестирует $170 миллионов в сервис Lime, который предоставляет в аренду электросамокаты. В рамках сделки Lime получит доступ к операциям сервиса проката электровелосипедов Jump, принадлежащего Uber.Uber недавно также стала фигурантом иска за неправильное определение статуса водителей как независимых подрядчиков. Компании Uber и Lyft "нанимают сотни тысяч работников в Калифорнии, прямо нарушая законодательство", говорится в иске.С января в Калифорнии действует закон, который прописывает условия для найма на работу независимого подрядчика в так называемой экономике свободного заработка (gig economy), где должны соблюдаться определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.Прокуроры считают, что водители Uber и Lift являются не независимыми подрядчиками, а сотрудниками компаний и им полагается гарантия минимального размера зарплаты, компенсация за сверхурочную работу и социальный пакет.До того как коронавирус превратился в глобальную пандемию, Хосровшахи заявил в отчете о прибыли компании за IV квартал 2019 года, что в IV квартале 2020 года Uber должна была достичь рентабельности, опережая первоначальные обещания по рентабельности в 2021 году.Тем не менее карантин и ограничительные меры властей по всему миру внесли коррективы в планы Uber, и 16 апреля компания отозвала ранее данный прогноз. В своем отчете за I квартал обновленный прогноз Uber не предоставила.