Портал SuperJob опубликовал результаты масштабного опроса. Выяснилось, что День победы граждане России любят больше остальных праздников.

Портал SuperJob опубликовал результаты масштабного опроса. Выяснилось, что День победы граждане России любят больше остальных праздников.В исследовании уровня лояльности россиян к различным праздникам приняли участие 1600 респондентов из 456 населенных пунктов всех регионов страны. Согласно полученным данным, 95% опрошенных оценивают День победы положительно. Этот показатель превышает уровень лояльности к Новому году. Государственный праздник, отмечаемый 1 января, получил одобрение 94% граждан, которые поделились мнением. Резко отрицательно против 9 мая выступили всего 2% опрошенных.Анализируя результаты опроса, авторы учитывали половую принадлежность участников. Мужчин, которым однозначно нравится День победы, всего на 2% больше, чем женщин, которые уверенно приветствуют этот праздник. Скорее хорошо, чем плохо, к этому торжеству относятся 13% мужчин и 15% женщин.Третье место в рейтинге самых любимых праздников россиян после Дня победы и Нового года занимает день рождения. В пользу этого популярного торжества проголосовали 92% опрошенных россиян. Меньше всего положительных голосов набрали День народного единства (75%) и День России (81%). Аналитики отмечают, что эти два праздника вошли в перечень государственных позднее остальных.