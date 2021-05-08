Реализация региональной программы газификации позволит значительно упростить процедуру подключения домовладений жителей Костромской области к газу. Все новые газовые ветки ..

Реализация региональной программы газификации позволит значительно упростить процедуру подключения домовладений жителей Костромской области к газу. Все новые газовые ветки прокладываются в муниципальных образованиях таким образом, чтобы газораспределительные сети подходили непосредственно к зданиям, что позволит снизить стоимость подключения для граждан.В апреле в рамках оглашения Послания Федеральном Собранию РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает инициативу партии «Единая Россия» о том, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.В Костромской области реализация программы газификации реализуется строго в русле задач, обозначенных главой государства. Ранее по инициативе губернатора Сергея Ситников уже были приняты меры, которые позволят сократить расходы граждан при подключении домов к газу.Так, в рамках областной программы новые распределительные сети проектируются и строятся таким образом, что труба подходит непосредственно к зданию. Средства для этого уже заложены в бюджете. Граждане нести расходы для проведения данных мероприятий не будут, им придется лишь обеспечить установку оборудования и труб внутри дома.Напомним, что сейчас в регионе утверждена и исполняется региональная программа газификации на период до 2023 года. В конце 2020 года газ пришёл в село Парфеньево, до конца 2021 года будут газифицированы Нея и Мантурово, к концу 2022 года – Шарья, в 2023 году – Солигалич.В данных муниципальных образованиях работы по прокладке сетей внутри населенных пунктов ведутся и будут вестись в соответствии с необходимыми современными требованиями, направленными на снижение затрат граждан на подключение к газу. Все проекты газификации населенных пунктов уже предполагают строительство уличных распределительных сетей сразу с вводами к жилым домам.