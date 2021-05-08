8 мая в 12.19 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в общежитии Владимирского государственного университета по адресу: г. Владимир, пр-т

8 мая в 12.19 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в общежитии Владимирского государственного университета по адресу: г. Владимир, пр-т Строителей, д. 7 «в». Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что 7, 8 и 9 этажи сильно задымлены. Пожарные в составе звеньев газодымозащиты обнаружили очаг пожара на 7-ом