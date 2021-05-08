В случае возникновения опасных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 101 или 112.

По данным Владимирского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, вечером 8 мая и в ночь на 9 мая в западных районах области ожидается сильный дождь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.В таких условиях повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями в ЖКХ, обрушением слабоукреплённых, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, нарушением в работе ливнёвок, а также повреждением сельскохоз культур.Повышается риск ДТП на дорогах.В ведомстве рекомендовали гражданам не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукреплёнными конструкциями, а также быть внимательными на дорогах.В случае возникновения опасных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 101 или 112.