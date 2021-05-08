Гости поздравили Михаила Андреевича Грекова с праздником и пожелали ему крепкого здоровья, добра и веры...

Накануне празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне подполковника милиции в отставке Михаила Андреевича Грекова пришли поздравить начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Ионов и помощник начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве по РЛС подполковник внутренней службы Евгений Иванов.Алексей Ионов, обращаясь к Михаилу Грекову, отметил, что для каждого гражданина России большая честь иметь возможность поздравить ветеранов с одним из наиболее важных праздников для всей страны, и пожелал ему крепкого здоровья, добра и веры.Помощник начальника Управления Евгений Иванов также поздравил ветерана с наступающим праздником Победы и поблагодарил Михаила Андреевича за долгую и безупречную службу в милиции.Михаил Андреевич Греков родился 15 ноября 1930 года в деревне Греково Колпнянского района Орловской области в многодетной семье. В 1950 году был призван на службу в Советскую Армию. Окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1953 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность милиционера отдельного комендантского дивизиона Управления милиции города Москвы. Дослужив до должности начальника 126 отделения милиции г. Москвы, в 1982 году уволился со службы по выслуге лет и вышел в отставку в звании подполковника милиции.Награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, «50 лет Советской милиции», знаком «Отличник милиции» за умелую организацию борьбы с преступностью, а также иными ведомственными наградами.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29