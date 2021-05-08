08.05.2021

2021-05-08 08:30:04

«Одна на всех»: ВГТРК посвятила Великой Победе уникальный всероссийский телемарафон

Смотрите всероссийский телемарафон «Одна на всех» в честь 76-й годовщины Великой Победы 8 мая с 6:00 на платформе и на телеканале «Волгоград 24».



В нем будут включения из Владимирской области.



Сегодня вся страна готовится ко Дню Великой Победы. Это главный праздник для каждого жителя нашей страны. Впервые в истории российского телевидения в этом году будет реализован уникальный проект - телемарафон под названием «Одна на всех».



8 мая, в канун 76-й годовщины Победы, мы совершим грандиозное шествие по стране - от Камчатки до Калининграда, объединим на одной площадке картины прошлого и настоящего героических регионов России. Более 80 филиалов ВГТРК, как главного медиахолдинга России, создадут единую историю - историю Победы. Воплотить проект позволила мультимедийная онлайн-платформа .



От Владивостока до Калининграда. Десятки городов и регионов, которые связаны одной великой историей, одной на всех Великой Победой. Уже 8 мая Волгоград выйдет на связь с городами по всей стране. Вместе мы вспомним то, о чем забывать нельзя.



Связующим звеном между регионами страны станет студия ГТРК «Волгоград-ТРВ». На протяжении 18 часов к эфиру будут подключаться города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Зритель отправится в большое путешествие по страницам истории, наполненным скорбью и радостью, отчаянием и мужеством.



Сотни историй и судеб, страшные факты и героические подвиги, которые составляют общую историю на пути к Победе.



Мы вместе вспомним тех, кто отдал жизни, тех, кто работал в тылу для нужд фронта днями и ночами, тех, кто выжил и восстановил нашу страну.



Только в Волгограде над созданием телемарафона трудятся десятки человек. В целом же по России их больше сотни. Этот проект стал реальным благодаря общим усилиям филиалов, которые входят в систему главного медиахолдинга страны ВГТРК.



Открыть марафон предстоит Дальнему Востоку. И хотя ожесточенных боев он не видел, с самого начала Великой Отечественной войны он стал резервом для Красной Армии и внес огромный вклад в Победу над врагом. Следом идут Сибирь, Урал, Приволжский и Южный федеральный округ, Кавказ, Центральная Россия и, наконец, самый западный – Калининград. В кадре – реальные истории ветеранов, свидетелей тех страшных событий.