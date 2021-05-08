Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, погибших нет, спасателями проводилась деблокировка.

В 04:02 08 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Собинском районе на втором километре трассы Лакинск-Заречное в результате ДТП автомобиль «Рено Логан» опрокинулся и вылетел в кювет.На место происшествия выехали сотрудники МЧС, АСС, скорая помощь и ГИБДД. В результате аварии пострадали два человека.Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, погибших нет, спасателями проводилась деблокировка.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 5 единиц техники. От МЧС России - 3 человека и 1 единица техники.