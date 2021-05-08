Росстат назвал продукты, которые подорожали в апреле больше всего. В списке значатся свекла, морковь, а также яйца и сахар.

Росстат назвал продукты, которые подорожали в апреле больше всего. В списке значатся свекла, морковь, а также яйца и сахар.В Росстате обнародовали данные о продуктах, цены на которые больше всего выросли за прошлый месяц текущего года. Сообщается, что в этом списке значатся морковь, свекла, а также яйца и сахар.Кроме того, есть информация о том, что с первого квартала 2021 года продукты подорожали на 3,85%. Наиболее ощутим рост, если привести в пример свеклу. Она стала дороже на 20%.За ней следует морковь, картофель и капуста. Примечательно, что есть , которые за аналогичный период времени снизились в цене. Речь в данном случае идет о томатах и апельсинах. Также более доступными для российского покупателя стали сметана и мед.Ранее "Дни.ру" писали о том, что перед майскими праздниками на мясную продукцию. Свинина и баранина стали менее привлекательными по стоимости для россиян.Это было напрямую связано как с ограничением поставок, так и со снижением предложения. Не последнюю роль в этом вопросе сыграло окончание Великого поста, которое совпало с началом майских праздников.Эксперты поспешили успокоить граждан оптимистическими прогнозами. Они сообщили, что в ближайшее время предложение возрастет и цены скорректируются.