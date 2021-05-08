В преддверии празднования Дня Победы сотрудники полиции навещают ветеранов и тружеников тыла Западного округа...

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции навещают ветеранов и тружеников тыла Западного округа.Помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Зрячев навестил полковника милиции в отставке Алексея Филипповича Петрушина. Алексей Зрячев передал заслуженному ветерану памятные праздничные сувениры с символикой органов внутренних дел, продуктовый набор, а также пожелания здоровья, долголетия и благополучия.Алексей Петрушин рассказал гостю о своем участии в войне и вспомнил интересные истории про своих фронтовых друзей. Несмотря на юный возраст (Алексей Филиппович родился в 1927 году), в Красную Армию он был призван в 1944-м, еще во время войны, пулеметчиком. И прослужил до августа 1953 года. После окончания в 1955 году Московской юридической школы прошел путь в ОВД до должности начальника штаба Гагаринского РУВД г. Москвы, уйдя на пенсию в звании полковника. Алексей Петрушин является почетным гражданином района Раменки.Руководство ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы в лице начальника подполковника полиции Владимира Соляника, помощника начальника Отдела по работе с личным составом подполковника внутренней службы Дениса Серякова и начальника тыла майора внутренней службы Михаила Проценко поздравили ветерана милиции, заслуженного работника тыла Александра Харламова. Возраст не позволил ему принять непосредственное участие в боях на фронте. В тяжелое военное время, будучи подростком, он помогал ковать победу своим трудом, у станка.Ветеран поблагодарил гостей за добрые слова, за подарки, внимание и постоянную заботу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93