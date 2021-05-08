До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Во Владимире сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии ВлГУ. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.8 мая в 12:19 поступило сообщение о возгорании в общежитии Владимирского государственного университета на проспекте Строителей - 7 «В».По прибытию на место было установлено, что 7, 8 и 9 этажи сильно задымлены. Пожарные в составе звеньев газодымозащиты обнаружили очаг пламени в одном из блоков на седьмом этаже. Горели постельные принадлежности.Огонь быстро потушили. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пострадавших нет.До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.На вызов выезжали 7 единиц техники и 23 человека личного состава.Дознаватели МЧС выясняют причину произошедшего.