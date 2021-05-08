До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.
Во Владимире сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии ВлГУ. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.
8 мая в 12:19 поступило сообщение о возгорании в общежитии Владимирского государственного университета на проспекте Строителей - 7 «В».
По прибытию на место было установлено, что 7, 8 и 9 этажи сильно задымлены. Пожарные в составе звеньев газодымозащиты обнаружили очаг пламени в одном из блоков на седьмом этаже. Горели постельные принадлежности.
Огонь быстро потушили. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пострадавших нет.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.
На вызов выезжали 7 единиц техники и 23 человека личного состава.
Дознаватели МЧС выясняют причину произошедшего.