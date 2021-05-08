Ветерану без малого 92 года, но он не поддается возрасту и с блеском в глазах рассказывает историю своей службы...

Сотрудники Северо-Восточного округа столицы навестили ветерана Дмитрия Петровича Баринова.Во времена войны Дмитрий Петрович был тружеником тыла. Ветерану без малого 92 года, но он не поддается возрасту и с блеском в глазах рассказывает историю своей службы. Дмитрий Петрович пришел на службу в органы внутренних дел в 1958 году и успешно работал на различных должностях. Ушел в отставку в 1980 году.За время службы в органах внутренних дел был награжден различными медалями и знаками, среди которых знак «Отличник милиции», нагрудный знак «Заслуженный сотрудник милиции», медали «850 лет Москвы», «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» и юбилейные медали.Навестить Дмитрия Петровича приехали помощник начальника Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы (по работе с личным составом) – руководитель группы по работе с личным составом подполковник внутренней службы Тамара Толстобо и ведущий психолог группы по работе с личным составом Фролова Анастасия. Ветеран тепло и радушно встретил долгожданных гостей. Вместе с ними он вспомнил военные годы и годы своей службы, которые свежи в его памяти и по сей день. Сотрудники полиции с интересом и уважением рассматривали награды и фотографии, которые показывал Дмитрий Петрович. Несмотря на возраст, он любит активно проводить время, гулять по Москве и заново открывать ее для себя.В завершение встречи сотрудники поблагодарили ветерана за совершенные подвиги и пожелали ему крепкого здоровья.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29