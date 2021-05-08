Перед судом в Собинке предстанет 31-летний местный житель. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Как установило следствие, в поселке Ставрово обвиняемый продал 30

Перед судом в Собинке предстанет 31-летний местный житель. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Как установило следствие, в поселке Ставрово обвиняемый продал 30 пакетов марихуаны общей массой почти в 116 граммов. За товар наркоделец получил 15 тысяч рублей. Наркотик приобретен обвиняемым у лиц цыганской национальности через «закладку». \из пресс-релиза прокуратуры области\ Примечательно,