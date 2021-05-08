Артисты исполнили песни военных лет для Д.В. Терентьева и В.Н. Суздальцева.

8 мая владимирские артисты поздравили с наступающим Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны Дмитрия Васильевича Терентьева и Владимира Николаевича Суздальцева.Об этом сообщает администрация города.Артисты фольклорного театра «Разгуляй», одетые в военную форму 1940-х, исполнили для участников войны фронтовые песни и, конечно, самую праздничную - «День Победы». Всем двором люди подпевали знакомым с детства мелодиям. Кто-то даже снимал концерт на смартфоны.Ветераны, которые, увы, не смогли покинуть квартир из-за состояния здоровья, наблюдали выступление из окон. Они тепло благодарили артистов.Дмитрий Васильевич Терентьев родился 22 сентября 1925 года во Владимире. В 1942 году ушёл на фронт, в авиационные войска, участвовал во взятии Кёнигсберга и Берлина. Награжден медалями «За победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны I степени.Владимир Николаевич Суздальцев - ветеран Великой Отечественной войны, почётный ветеран завода «Электроприбор», где проработал40 лет. Он автор нескольких сотен статей, опубликованных во владимирских изданиях. Недавно Владимир Николаевич отметил 95-летний юбилей.