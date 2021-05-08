Во Владимирской области Россельхознадзор выявил на предприятии по производству колбасы нарушения при выпуске мясных изделий. В ходе проверки выяснилось, что в компании не обеспечивалась ..

Во Владимирской области Россельхознадзор выявил на предприятии по производству колбасы нарушения при выпуске мясных изделий.В ходе проверки выяснилось, что в компании не обеспечивалась поточность технологических операций с целью исключения загрязнения сырья и готовой продукции. Во время производства не осуществлялся контроль за оборудованием. Существовали проблемы с документацией и её оформлением. Отсутствовала прослеживаемость на всех стадиях производства. В цеху хранились материалы, которые не использовались при изготовлении колбасы.Как уточнили в ведомстве, в помещении находились моющие и дезинфицирующие средства.«Отходы не категорировались и не помещались в промаркированные ёмкости. Продукция животного происхождения хранилась без маркировки, позволяющей идентифицировать продукцию, без информации об условиях хранения и дате изготовления», - добавили в пресс-службе надзорного органа.Добавим, что в холодильнике, вместе с сырьём для переработки, проверяющие нашли четыре паллета со 116 коробками, в которых находилась свиная кожа с сорванными этикетками.В результате организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.