08.05.2021

2021-05-08 19:40:04

Во Владимире оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя опасной колбасы

Во Владимирской области Россельхознадзор выявил на предприятии по производству колбасы нарушения при выпуске мясных изделий.



В ходе проверки выяснилось, что в компании не обеспечивалась поточность технологических операций с целью исключения загрязнения сырья и готовой продукции. Во время производства не осуществлялся контроль за оборудованием. Существовали проблемы с документацией и её оформлением. В цеху хранились материалы, которые не использовались при изготовлении колбасы. По информации ведомства, в помещении находились моющие и дезинфицирующие средства.



«Отходы не категорировались и не помещались в промаркированные ёмкости. Продукция животного происхождения хранилась без маркировки, позволяющей идентифицировать продукцию, без информации об условиях хранения и дате изготовления», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.



В результате организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.



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