08.05.2021

2021-05-08 10:05:06

Во Владимире пройдет акция Голос Победы

Сегодня ровно в 12.00 из уличных громкоговорителей прозвучит голос легендарного советского диктора Юрия Левитана, который 8 мая 1945 года сообщил по радио о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и окончании Великой Отечественной войны.



Во Владимире, на малой родине Юрия Левитана, центром акции станет интерактивный памятник, установленный в его честь ровно шесть лет назад в Левитановском сквере.



Начало памятной акции в 11.30.