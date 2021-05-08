«Торпедо» Владимир возвращается на главную футбольную арену города. Следующий матч, который состоится 11 мая, чёрно-белые проведут дома против команды «Знамя Труда» из ..

«Торпедо» Владимир возвращается на главную футбольную арену города. Следующий матч, который состоится 11 мая, чёрно-белые проведут дома против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.Напомним, что все это время «Владимиргражданпроект» занимался обследованием объекта. Строители изучали состояние несущих конструкций и фундамента. В результате специалисты пришли к выводу, что стадион безопасен для болельщиков.Наибольшие опасения северная трибуна. В случае аварийного состояния, её могут снести. Окончательное решение по ней пока не принято. В свою очередь, западную и восточную трибуны, скорее всего, ожидает .