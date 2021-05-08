08.05.2021

2021-05-08 22:15:04

Во Владимирской области обучают искусству исторического фехтования

Владение мечом всегда считалось настоящим искусством. Битвы в кино , в которых скрещиваются клинки, выглядят зрелищно. Может быть и вас восхищает мастерство доблестных воинов? Тогда стоит попробовать себя в историческом фехтовании.



Вот так сражаются профессионалы, а новенькие только учатся держать в руках оружие.



Хотя историческое фехтование не является официальным видом спорта, здесь тоже есть свои правила. Каждый участник клуба должен пройти курс воина, после которого уже можно вызвать своего соперника на дуэль. Кстати, сражение происходит по всем канонам 13-х-14-х веков, и для каждого бойца подбирается соответствующая атрибутика. Главное, конечно же, броня - кольчуга и шлем (вес доспехов около 20 килограммов), но защита не спасает, если выбрано неподходящее холодное оружие, говорят реконструкторы.



Владимир Гогин, руководитель клуба "Дружина Андрея Боголюбского"



- Новичку лучше, конечно, начинать с типового оружия. Этот самый удобный и практичный. Девушкам лучше брать что-то двуручное. Вы сами попробовали на тренировки и это понятно, что двумя руками намного удобнее держать и бить, соответственно там и определенная техника.



Елена держит в руках такой меч уже на протяжении 7 лет. Её вдохновили сериалы "Зена - королева воинов" и "Удивительные странствия Геракла". Стать воительницей можно в любом возрасте, утверждает Елена.



Елена Зубарева, участница клуба



- Конечно, я очень много это смотрела, проникалась. А когда появилась возможность заняться тем, что я видела в кино, то за эту возможность ухватилась.Образа, который можно словами описать у меня нет. В основном, это что-то фантазийное, либо под исторический костюм сделано.



Занимается фехтованием Елена в объединении двух арт-студий "Волчий глаз" и "Дружина Андрея Боголюбского". Они основаны в 2013 году. И вместе с командой реконструкторов принимают участие в исторических фестивалях - Куликово поле, Ледовое побоище, Талежская битва и многих других. Перед выступлениями сложные трюки ребята отрабатывают несколько раз в неделю.



Андрей Красильников, основатель студии "Волчий глаз", самым сложным называет упражнение на коне. Освоить его удается не всем.



Андрей Красильников, основатель студии фехтования "Волчий глаз"



- Это непривычно сначала, чтобы просто привыкнуть к коню нужно месяца 2-3 усердно потренироваться, потом это входит все в привычку. И уже больше акцент не на том, как управлять, а на том как попасть по маленькому яблоку на большой скорости.



Реконструкторы поучаствовали и в съемках клипа - рок-группы Кадр с символичным названием песни "Вечный бой".



Этим летом реконструкторы планируют провести фестиваль в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. А пока осваивают новые удары и финты.



Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"