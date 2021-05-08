08.05.2021

2021-05-08 16:25:05

Во Владимирской области проходят рейды по контролю особого противопожарного режима

Главное управление МЧС организовало профилактическую работу в Муромском районе, что, по их мнению, предупредит возникновение ЧС. Сотрудники обошли несколько жилых домов с садовыми товариществами и напомнили о запрете на открытый огонь.



Напомним, особый противопожарный режим во Владимирской области действует с 1 мая. За его нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в установленном размере.



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