08.05.2021

2021-05-08 09:40:04

Во Владимирской области за сутки 8 мая еще 50 человека заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 мая 2021 года лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.







12 случаев в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Петушинском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Юрьев-Польском районах.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 374 случая заболевания.



7421 сл. в г. Владимире, 3938 сл. в Гусь-Хрустальном, 3558 сл. о. Муром, 2318 сл. в Ковровском, 2032 сл. в Александровском, 1891 сл. в Петушинском, 1429 сл. в Кольчугинском, 1364 сл. в Юрьев-Польском, 1264 сл. в Вязниковском, 1224 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 994 сл. в Киржачском, 897 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 706 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 499 сл. в Судогодском, 399 сл. в г. Радужном.