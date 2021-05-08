Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 374 человек.

Во Владимирской области на 8 мая выявлено ещё 50 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском и Александровском, по 4 - в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Кольчугинском районах. По 3 жителя оказались инфицированы в Ковровском, Суздальском и Вязниковском, по 2 - в Камешковском и Петушинском, по 1 - в Меленковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 374 человек: 7421- во Владимире, 3938 - в Гусь-Хрустальном районе, 3558 - в Муроме, 2318 - в Ковровском, 2032 - в Александровском, 1891 - в Петушинском, 1429 - в Кольчугинском, 1364 - в Юрьев-Польском, 1264 - в Вязниковском, 1224 - в Суздальском, 1013 - в Собинском, 994 - в Киржачском, 897 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 706 - в Камешковском, 690 - в Селивановском, 499 - в Судогодском районах, 399 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.