Федеральные телеканалы подготовили особою программу на грядущие выходные. Телезрителям покажут советские и российские фильмы.

Федеральные телеканалы подготовили особою программу на грядущие выходные. Телезрителям покажут советские и российские фильмы.9 мая 20229:00 / первый канал / "Отряд особого назначения" / СССР, 1978 /Действия в фильме происходят во время Великой Отечественной войны. Новейшее советское секретное оружие "Катюша" затонуло. Опасаясь, что им завладеют немцы, командование решает уничтожить установку. Это предстоит сделать отряду особого назначения.11:00 / ТВ Центр / "А зори здесь тихие" / СССР, 1972События фильма Станислава Ростоцкогоразворачиваются в 1942 году в Карелии. Первая серия получила название "Во втором эшелоне", вторая – "Бой местного значения". Данная кинолента не нуждается в описании, ведь она является одной из любимых у россиян.19:00 / Первый канал / "Диверсант. Идеальный штурм" / Россия, 2021Режиссер Тимур Алпатов подготовил четвертый сезон культового сериала. Действия происходят в последний год Великой Отечественной, когда вооруженные силы нацистской Германии готовились отразить натиск советских войск в Восточной Пруссии.19:35 / НТВ / "В августе 44-го..." / Россия, Белоруссия, 2001Лента рассказывает о событиях в 1944 году, когда на территории Белоруссии, освобожденной от немецких войск, находились вражеские агенты. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников.20:00 / СТС / "Брестская крепость" / Россия, Белоруссия, 2010Премьера киноленты Александра Котта состоялась 12 лет назад. История о героической обороне Брестской крепости полюбилась миллионам. Картина входит в рейтинг Кинопоиска "250 лучших фильмов".21:20 / Россия 1 / "Девятаев" / Россия, 2021Фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова рассказывает о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, попавшем в плен летом 1944-го. Главная роль досталась Павлу Прилучному.22:30 / Пятый канал / "Ржев" / Россия, 2019Действия разворачиваются во время Ржевской битвы, которая проходила в 1942-1943 годы. Советские солдаты, которые понесли большие потери, занимают деревню Овсянниково. Командование приказывает удержать населенный пункт во что бы то ни стало.23:15 / Россия 1 / "Т-34" / Россия, 2019Приключенческий боевик с Александром Петровым в главной роли вновь покажут на ТВ. Фильм стал одним из самых популярных в 2019 году.10 мая 20227:25 / ПЯТЫЙ канал / "Освобождение" / СССР, Германия, Италия, Польша, 1968-1972Пятый канал покажет киноэпопею из пяти фильмов о Великой Отечественной войне: "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин", "Последний штурм".8:10 / Первый канал / "Летят журавли" / СССР, 1957Одна из немногих советских кинокартин, которые покажут в майские праздники в этом году. Кстати, лента стала единственным полнометражным советским фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.16:20 / Пятый канал / "Они сражались за Родину" / СССР, 1975Культовый фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова. Кинолента была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.