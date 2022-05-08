В Москве 9 мая 2022 года стартует традиционная акция Бессмертный полк, приуроченная ко Дню Победы. Участников мероприятия снимут на камеры в мельчайших подробностях.

В Москве 9 мая 2022 года стартует традиционная акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы. Участников мероприятия снимут на камеры в мельчайших подробностях.Проект "Армия памяти" успешно зарекомендовал себя уже дважды, поэтому порадует москвичей и на грядущее 9 мая. Согласно его условиям, шествие в честь акции "Бессмертный полк" целиком снимут на Красной площади с помощью специальной техники. Это позволит участникам мероприятия увидеть себя на десятках фотопанорам с портретами родных.Организаторы отмечают, что качество съемки будет таким превосходным, что отчетливо получится разглядеть лица людей в колонне. Для этого задействуют инновационную аппаратуру — двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих в одно и то же время.Кадры допустят для просмотра в режиме онлайн. Каждый участник акции "Бессмертный полк" в 2022 году сможет отметить себя в фотодокументе, используя соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". Понадобится лишь зарегистрированный аккаунт.Напомним, мероприятие "Бессмертный полк" в Москве продумано до деталей. Активисты в виде памятных значков, лент и флажков. Волонтеры подготовили питьевую воду, а также дождевики и пледы в случае непогоды. Так что условия располагают к участию в массовой программе.Эмоционально подготовиться к акции "Бессмертный полк" можно путем просмотра кинофильмов о Великой Отечественной войне. "Дни.ру" разместили .