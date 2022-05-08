Об этом рассказало издание «Призыв».

К 9 мая 2022 года на мосту у Соборной площади появится обновленное граффити. Об этом рассказало издание «».Сообщается, что новый дизайн патриотичного стрит-арта разрабатывался в городской администрации. Его эскиз не раскрывается.Последний раз на мосту наносили граффити семь лет назад – к юбилею Великой Победы. За все это время рисунок изрядно потускнел.