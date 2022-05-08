Сидит мужик в театре. Перед самым началом предсталения он вдруг почувствовал, что ему немедленно надо выйти. Он выбегает в затемненный коридор, носится долго по этажам, поворачивает в разные закоулки, но найти туалет так и смог. В полном отчаянии он писает в стоящую на полу большую вазу с цветами и облегченный удивительно легко находит вход в зрительный зал и возвращается на свое место. Занавес уже раскрыт, но на сцене никого нет.
Мужик спрашивает у соседа:
- Что-нибудь уже произошло на сцене?
Ему отвечают:
- Да, настоящий натурализм! Выбежал тут один, поссал в вазу и убежал!
еще анекдот!