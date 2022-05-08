Учреждение открыли в канун Дня Победы.

В субботу, 7 мая, в Коврове открыли новый военно-технический музей. Учреждение получило красноречивое название «Ковров – город оружейной славы». Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.Музей гостеприимно распахнул свои двери перед первыми посетителями в знаковое время – в канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Своим появлением он обязан неравнодушным жителям Коврова, свято чтящим свою историю, а также проекту «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области», благодаря которому городу выделили средства на воплощение этой идеи.Экспозиции музея хранят поистине бесценные сокровища. Посетители могут изучить около тысячи уникальных экспонатов, увидеть 8 мультимедийных комплексов. Кроме того, экспозицию оснастили мобильным приложением – молодёжь не заскучает!- Открытие музея оружейной славы мы ждали много лет. Свершилось поистине историческое событие. Где, как не здесь должен быть такой музей? Ведь Ковров является одной из оружейных столиц страны. Более 100 лет здесь разрабатывают и выпускают оборонную продукцию. Во время Великой Отечественной войны город регулярно поставлял оружие на фронт, - говорит депутат Госдумы Игорь Игошин.Народный избранник также рассказал, что буквально несколько дней назад он получил экспертизу из Российской Академии Наук. Учёные дали положительный ответ на запрос по присвоению городу ещё одного почётного звания «Город трудовой доблести».В перспективе работники музея хотят освоить пространство во дворе учреждения. Они планируют создать особую аллею оружейников и оформить выставку габаритного оружия.- Вклад оружейников Коврова в Великую Победу трудно переоценить. Здесь ковалась та самая Победа - над нацизмом на территории всей Европы, не только Советского Союза. В мире снова забывают о славе русского оружия. Но нужно знать и помнить: те, кто бросал нам вызов на этом континенте, - все ушли ни с чем. Никогда не сложит своё оружие русский воин, защищая свою семью, свою Родину, свою историю, - подчеркнул врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.