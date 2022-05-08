9 мая 2022 года в Москве пройдет акция Бессмертный полк. Для присутствующих подготовили полезные мелочи в памятный день.

9 мая 2022 года в Москве пройдет акция "Бессмертный полк". Для присутствующих подготовили полезные мелочи в памятный день.Участникам акции "Бессмертный полк" крупно повезло — для того, чтобы событие прошло с размахом, все организовали. Присоединившись к шествию, вы можете получить флажки, пилотки и значки. По необходимости волонтеры предложат питьевую воду. А если подведут погодные условия, гражданам предоставят пледы и дождевики.Шествие стартует в 15 часов по местному времени. Сборы пройдут с 12 часов возле станций метро "Маяковская", "Динамо", "Белорусская", необходимо иметь при себе штендер со снимком участника ВОВ.Предполагается, что мероприятие пройдет при участии более миллиона человек. Организаторы позаботились о том, чтобы количество элементов праздничной атрибутики значительно превысило число присутствующих.Отмечается, что в 2022 году колонна пронесет две растяжки с текстом "Бессмертный полк".Напомним, до вечера 8 мая в офисах "Мои документы" москвичам доступно . Также материалы можно отсканировать и разместить в электронной книге памяти."Дни.ру" опубликовали актуальный список фильмов о Великой Отечественной войне, которые . Насладиться патриотическим кино можно до и после участия в акции "Бессмертный полк".