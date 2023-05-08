Мобилизованным владимирцам теперь можно взять кредитные каникулы задним числом. Как сообщил...

Мобилизованным владимирцам теперь можно взять кредитные каникулы "задним числом".Как сообщил Федеральный Бизнес-журнал, согласно действующим нормам, участники СВО, включая мобилизованных, контрактников и добровольцев, вправе обратиться с заявлением о предоставлении кредитных каникул в любое время в течение 2023 года.Их началом может считаться любая дата, начиная с 21 сентября 2022 года. С этого момента все начисленные проценты заявителю пересчитают, а начисленные штрафы за этот период отменят.Фото pxfuel.com