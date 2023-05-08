Александр Авдеев будет искать поддержки в вывозе мусора у правительства Москвы. 2 мая прошло...

Александр Авдеев будет искать поддержки в вывозе мусора у правительства Москвы.2 мая прошло оперативное совещание с главой региона на тему содержания контейнерных площадок и вывоза ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Больше всего сообщений о проблемах с вывозом мусора поступало на прошлой неделе из Владимира, Вязников, Сновиц, Кольчугино. Правительство Владимирской области занимается этими вопросами совместно с городскими и районными властями.Особая ситуация на территориях Владимирской области, близких к Подмосковью. Значительный рост населения из-за столичных дачников и субботники повлияли на рост отходов. Самая напряжённая обстановка сейчас в Струнине. Там не только переполненные контейнеры, но и настоящие полигоны вокруг нескольких площадок для сбора ТКО. В отношении администрации города по этим фактам возбуждены административные производства, сообщает глава региона в своем телеграм-канале. Так в Киржачском районе привлекли к ответственности за непорядок во дворах несколько управляющих компаний, один протокол выписан МКУ «Благоустройство».Показало себя неэффективным и МКУ «Город» в Ковровском районе, на содержании которого находится более 150 контейнерных площадок."На руководство учреждения не действуют штрафы," – отметил Александр Авдеев - "Значит, будем его менять".Во Владимирской области работают над увеличением количества контейнеров на западе области и более частого забора отходов."Буду договариваться с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым о помощи с вывозом ТКО. Поставил задачу районным властям предоставить данные о потребностях." – сообщил Глава области.Фото pxfuel.com