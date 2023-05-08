Кто может продолжить стихотворение Агнии Барто? Определенно, многим сразу вспомнилось – «Санитары мы с Тамарой». 8 мая это особенно актуально, ведь сегодня отмечается Всемирный день ..

Кто может продолжить стихотворение Агнии Барто? Определенно, многим сразу вспомнилось – «Санитары мы с Тамарой». 8 мая это особенно актуально, ведь сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В Советском Союзе многие десятилетия активно существовало одноименное общество. В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранятся членские книжки разных лет.В той, что за 1972 г., разъясняются функции этого объединения: «... вовлекает широкие слои населения в проведение оздоровительных, профилактических и санитарно-оборонных мероприятий, направленных на охрану здоровья советского народа, оказывает помощь пострадавшим... ».Интересны и более ранние. Самая «пожилая» - 1937 г. На первом развороте приведена цитата Иосифа Сталина: «Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не смогли застигнуть нас врасплох». А вот уже членская книжка Общества военной поры. Она заведена 7 декабря 1943 г. Здесь еще один призыв: «Активной работой... усилим и укрепим санитарно-оборонную мощь нашей социалистической Родины». Даже эта полиграфия ярко отображала меняющуюся в стране политическую обстановку! В такие книжечки вклеивали специальные марки, подтверждающие оплату членских взносов, а в «Слободе» хранится довольно редкая такая квитанция (на ней почему-то изображена посадка деревьев).В Общество Красного Креста и Красного Полумесяца СССР принимали с 16 лет. Но в музее-заповеднике «Александровская слобода» имеется некий предмет, который напоминает о столь же давней советской традиции «санитарить» в школе. У кого из девочек не красовалась на левой руке белая повязка с красным крестом? А еще через плечо тряпичная сумочка, в которой бинт, вата, йод. Но в обязанности вменялось не лечение, а проверка гигиены учеников: при входе в класс остальные послушно вытягивали руки с растопыренными пальцами, демонстрируя их чистоту и подстриженные ногти. Нужно было не забыть и про вычищенные уши, свежий носовой платок, белый воротничок и сменку!Вот сколько «внеурочных» забот было у советских школьников! В помощь таким «медикам» в 1930-е годы в Краснодаре была выпущена «Памятка юной санитарки» - небольшая книжка-раскладушка. На сегодня их сохранилось немного, оригинал этой брошюрки с советами хранится даже в Библиотеке Принстонского университета. Есть она и в коллекции музее-заповеднике «Александровская слобода». Такую книжку еще называют ширма: разложив ее в длинную полоску, было удобно читать и рассматривать картинки. Правила оказания первой помощи оформлены в короткие строчки, похожие немного на стихи (хотя есть и написанные в строчку). Слог у раскладушки доступный и интересный ребенку.Например:Несчастный случай:Кровь идет...Скорей закрутку выше раны,Вокруг пореза йод,А сверху чистую повязкуИ следом:И при паденьи,Когда лишь кожаСбита на колене,А крови нет-Нужны все тот же йодИ чистая повязка.Рядом с каждой рекомендацией – большой яркий рисунок. Жаль, что такие книжечки уже не переиздают. Возможно, в какой-то ситуации даже маленький ребенок вспомнил бы простой совет с картинкой и помог себе или другу. На этой ноте хочется закончить последней строчкой из книжечки: «Вступай в кружки первой помощи!».