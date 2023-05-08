Город во Владимирской области оказался в топе мест с самым живописным видом. Список городов России...

Город во Владимирской области оказался в топе мест с самым живописным видом.Список городов России с самыми живописными видами недавно представили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Одной из них стала уютная провинция Гороховец, расположенная на берегу реки Клязьмы во Владимирской области и известный своими красивыми пейзажами, как "ожившая русская сказка".Несмотря на небольшой размер города, в нем можно найти много интересного: горнолыжный комплекс, каменные постройки, сохранившиеся со времен допетровской Руси, кружевные наличники на ярких домах, искусство резьбы которых постепенно исчезает. Лоскутное шитье, кружева и резьба по дереву - работы гороховецких мастеров разных ремесел можно увидеть в Доме народного творчества. Насладиться в городе можно и архитектурой: Свято-Троицкий Никольский и Свято-Знаменский монастыри из белого камня расположились вдоль берегов реки.Добраться до Гороховца очень просто и недорого. Туристов практически нет, поэтому тишина и спокойствие по приезде обеспечены.Фото - пресс-служба администрации Гороховецкого района.