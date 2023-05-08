Губернатор Александр Авдеев посетил лагерь одной из владимирских мотострелковых дивизий в ЛНР. В...

Губернатор Александр Авдеев посетил лагерь одной из владимирских мотострелковых дивизий в ЛНР.В канун девятого мая губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Луганской народной республике.Вместе с коллегами и депутатом ЗС Дмитрием Рожковым он посетили базовый лагерь одной из владимирских мотострелковых дивизий. Приехали не с пустыми руками. Бойцам передали бАгги, антидроновое ружье, прицелы ночного видения, квадрокоптер, бельё, форму. Все, что заказывали наши ребята. Александр Авдеев особо отметил, как по-хозяйски обустроен лагерь. Есть и кухня, и прачечная, и баня и даже своя часовня. Делегация побывала и в расположении передвижнзой группы, которая работает в двадцати километрах от передовой, и в медицинском батальоне-госпитале в Белгородской области. И там, и там служат владимирцы, работают медики из тридцать третьего региона. Врачам передали лекарства, продукты и особенный подарок. С полевыми гастролями в ЛНР приехали владимирские артисты - вокальный дуэт "ИванОльга" и певец Сергей Артемьев. По словам губернатора, настрой у наших бойцов отличный.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Обсудили с ними вопросы, которые возникают и в ходе СВО, и бытовые вопросы, которые надо будет решать по возвращении в область.