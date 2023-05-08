Как изменится движение транспорта во Владимире 9 мая. 9 мая с 8.00 до 12.00 будет ограничено...

Как изменится движение транспорта во Владимире 9 мая.9 мая с 8.00 до 12.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Информацию представила мэрия города Владимира.Автобусные маршруты:№ 1С - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Горького - Сельцо.№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул. Красноармейская - пр-кт Строителей - ул. Горького - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - Центральный рынок - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.№ 9С Полянка - ул. Горького - ул. Мира - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - ул. Горького - Полянка.№ 11С - Разрывной: ул. Элеваторная - пр-кт Ленина; Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 12С - мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина.№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 15 - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 16С - Бухолово - Золотые ворота.№ 17 - завод «Точмаш» - ул. Мира - Золотые ворота.№ 20С - Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.№ 21С - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.№ 22 - с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 22С - с. Спасское - пр-кт Ленина.№ 23 - ул. Куйбышева - Рябинка.№ 24С - Разрывной: Гипермаркет «Глобус» - Рябинка; ул. 3-я Кольцевая - пр-кт Ленина.№№ 25, 26С - Разрывные: Юго-Западная - пр-кт Ленина; ул. Куйбышева - Золотые ворота.№ 27 - Разрывной: ул. Совхоз «Вышка» - пр-кт Ленина; ул. Растопчина - Золотые ворота.№ 28 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - ул. Большая Московская - Золотые ворота.№ 29С - Энергетик - пр-кт Ленина.№ 32 - Т/к «Тандем» - Рябинка.№ 33С - Пиганово - пр-кт Ленина.№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.Троллейбусные маршруты:№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.№ 8 - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - Золотые ворота.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Фото пресс-службы администрации города Владимира