Как изменится движение транспорта во Владимире 9 мая.
9 мая с 8.00 до 12.00 будет ограничено...
Как изменится движение транспорта во Владимире 9 мая.
9 мая с 8.00 до 12.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.
Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Информацию представила мэрия города Владимира.
Автобусные маршруты:
№ 1С - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Горького - Сельцо.
№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул. Красноармейская - пр-кт Строителей - ул. Горького - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Дворянская - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - Центральный рынок - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.
№ 9С Полянка - ул. Горького - ул. Мира - Октябрьский пр-кт - ул. Дзержинского - ул. Большая Московская - ул. Гагарина - ул. Горького - Полянка.
№ 11С - Разрывной: ул. Элеваторная - пр-кт Ленина; Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 12С - мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина.
№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 15 - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 16С - Бухолово - Золотые ворота.
№ 17 - завод «Точмаш» - ул. Мира - Золотые ворота.
№ 20С - Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.
№ 21С - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.
№ 22 - с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 22С - с. Спасское - пр-кт Ленина.
№ 23 - ул. Куйбышева - Рябинка.
№ 24С - Разрывной: Гипермаркет «Глобус» - Рябинка; ул. 3-я Кольцевая - пр-кт Ленина.
№№ 25, 26С - Разрывные: Юго-Западная - пр-кт Ленина; ул. Куйбышева - Золотые ворота.
№ 27 - Разрывной: ул. Совхоз «Вышка» - пр-кт Ленина; ул. Растопчина - Золотые ворота.
№ 28 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - ул. Большая Московская - Золотые ворота.
№ 29С - Энергетик - пр-кт Ленина.
№ 32 - Т/к «Тандем» - Рябинка.
№ 33С - Пиганово - пр-кт Ленина.
№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.
№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.
№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.
№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.
№ 8 - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - Золотые ворота.
Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.
Фото пресс-службы администрации города Владимира