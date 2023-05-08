Волонтеры отремонтировали памятники и благоустроили территорию.

В канун празднования 78-летия Победы во Владимирской области были благоустроены памятники и мемориалы воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.Волонтеры компании «Транснефть-Верхняя Волга» отремонтировали мемориалы, покрасили их, привели в порядок прилегающую территорию и в Московской, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Ивановской, Кировской, Псковской областях и в Республике Марий Эл – в регионах, где предприятие ведет производственную деятельность. В целом в порядок приведен 41 мемориал.Так, работники филиала компании - Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Нижегородской области - благоустроили территории обелисков в 14 населенных пунктах. 9 мая здесь пройдут митинги, местные жители возложат цветы к памятникам павшим воинам.В Рязанском РНУ волонтеры благоустроили памятные места, мемориалы в 10 населенных пунктах, в том числе Дягилевское захоронение в Рязани.В Псковской области прошло благоустройство братской могилы воинов Советской Армии, погибших в деревне Беседино Великолукского района в 1943 году. Также волонтеры отремонтировали постаменты Воинского Мемориала «Ступинская высота» и памятник павшим войнам в Великих Луках.А в Московской области сотрудники Володарского РНУ привели в порядок памятник Героям фронта в деревне Никольское городского округа Солнечногорск, а также ещё в семи населенных пунктах.В канун Дня победы компании ежегодно проводит волонтерские и благотворительные акции, в том числе уделяет внимание поддержке пенсионеров - бывших работников предприятия, а также помогает поисковому отряду «Курган».