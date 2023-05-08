Певец Аш 23 (Ашот Бабаян) высказался о том, что его постоянно сравнивают с Иваном Дорном.

Певец Аш 23 (Ашот Бабаян) высказался о том, что его постоянно сравнивают с Иваном Дорном.Некоторые посчитали, что творчество певца под псевдонимом Аш очень похоже на то, что когда-то делал музыкант Иван Дорн. Кажется, Ашот Бабаян обиделся на сравнение с украинцем.По словам Аш 23, он не считает, что похож на кого-то другого. Каждый артист уникален по-своему, а его музыка настолько неповторима, что не нужно ее сопоставлять с чьей-то еще.Исполнитель обвинил СМИ в том, что они пытаются просто поднять свои рейтинги, сравнивая его с другими артистами. Ашот Бабаян не видит никакой схожести с Иваном Дорном, с которым его ставят рядом."Мы совершенно разные. Моя музыка по-настоящему уникальна, – говорит Аш 23. – Это начало долгого пути, долгой истории, частью которой, вы все становитесь. Моя позиция в том, что меня не стоит с кем-то сравнивать, потому что я уникален в том, что я делаю".Напомним, что Аш 23 является исполнителем таких нашумевших хитов как "Она хотела найки" и "Кальянный пьяница".