Правительство Владимирской области анонсировало ремонт 8 автодорог.
В рамках нацпроекта...
Правительство Владимирской области анонсировало ремонт 8 автодорог.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут более 45 км на 8 автодорогах:
Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики
Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма
Владимир – Юрьев- Польский – Переславль – Залесский
Кольчугино – Киржач
Касимов – Муром – Нижний Новгород
Юрьев-Польский – Кольчугино
Дубки – Киржач
Владимир – Муром – Арзамас
В 2022 году уже отремонтировали 8 автодорог опорной сети региона. Протяженность составила более 19 км, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Фото pxfuel.com/