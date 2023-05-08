Правительство Владимирской области анонсировало ремонт 8 автодорог. В рамках нацпроекта...

Правительство Владимирской области анонсировало ремонт 8 автодорог.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут более 45 км на 8 автодорогах:Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние ДворикиСенинские Дворики – Ковров – Шуя – КинешмаВладимир – Юрьев- Польский – Переславль – ЗалесскийКольчугино – КиржачКасимов – Муром – Нижний НовгородЮрьев-Польский – КольчугиноДубки – КиржачВладимир – Муром – АрзамасВ 2022 году уже отремонтировали 8 автодорог опорной сети региона. Протяженность составила более 19 км, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото pxfuel.com/