Пропавший без вести солдат из Владимирской области вернулся на Родину. Житель Владимирской области...

Пропавший без вести солдат из Владимирской области вернулся на Родину.Житель Владимирской области в результате обмена был освобожден из плена ВСУ 26 апреля - об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин в своих социальных сетях.Ранее мужчина числился пропавшим без вести с ноября 2022 года.Теперь же солдат вернулся на Родину к своей семье сразу после прохождения курса лечения.Фото из профиля депутата Игоря Игошина ВКонтакте