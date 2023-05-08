Пропавший без вести солдат из Владимирской области вернулся на Родину.
Житель Владимирской области...
Пропавший без вести солдат из Владимирской области вернулся на Родину.
Житель Владимирской области в результате обмена был освобожден из плена ВСУ 26 апреля - об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин в своих социальных сетях.
Ранее мужчина числился пропавшим без вести с ноября 2022 года.
Теперь же солдат вернулся на Родину к своей семье сразу после прохождения курса лечения.
Фото из профиля депутата Игоря Игошина ВКонтакте