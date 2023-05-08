Актуальные советы перед майскими праздниками.

Актуальные советы перед майскими праздниками.Майские праздники – отличное время для того, чтобы выбраться на природу или на дачу в компании друзей и родственников, пожарить шашлыки, а также запить их чем-нибудь покрепче. Однако как сделать так, чтобы после весело проведенного времени не хотелось держаться за голову из-за похмелья или стыда за танцы на столе?со ссылкой на портал Om1 рассказало о том, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не навредить здоровью и хорошо чувствовать себя после застолья.Во-первых, плотный перекус, включающий в себя белки и жиры, поможет снизить всасывание алкоголя в кровь. Во вторых, старайтесь растягивать содержимое бокала, а не выпивать его залпом. Остаться трезвым на майские праздники также поможет и обычная вода, которую можно потягивать в перерывах.Кроме того, рассказали в ФАН и о том, как лимон спасет от опьянения. Оказывается, как только вы почувствовали, что пол начал уплывать из под ног, следует сразу же выпить воды с выжатым туда лимонным соком. Такой напиток будто по мановению волшебной палочки снизит уровень опьянения.Напоследок стоит запомнить еще одно важное правило: постарайтесь не смешивать между собой различные виды алкоголя. Ну а если этого избежать никак не получится, следите за тем, чтобы градус напитков повышался.Также стали известны и другие советы перед майскими праздниками. Например, рассказали о всех видах маринадов для мяса, которые сделают трапезу не только вкуснее, но и полезнее.