Тонувшую девушку вытащили спасатели во Владимирской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС...

Тонувшую девушку вытащили спасатели во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, утром 7 мая поступил вызов в единую дежурную диспетчерскую службу Владимира - в реке Клязьма, самом опасном во всем регионе водоеме для купания, заметили девочку подростка.Сотрудники аварийно-спасательной службы, полицейские, поисково-спасательный отряд и бригада скорой помощи. Девушку вытащили из воды, она оказалась жива и была передана сотрудникам скорой помощи.Фото - pxfuel.com