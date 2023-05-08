В строящемся доме по адресу Наташи Ковшовой, 17 начался пожар, который быстро распространился на площадь около 40 квадратных метров.

В строящемся доме по адресу Наташи Ковшовой, 17 начался пожар, который быстро распространился на площадь около 40 квадратных метров.К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.Жители окрестных домов стали свидетелями того, как густой черный дым окутал всю территорию в районе стройки.На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Они начали борьбу с огнем, но задача была непростой. Стоит отметить, что благодаря быстрому реагированию экипажей МЧС, удалось избежать более серьезных последствий.Высказываются предположения, что причина пожара может связана с нарушением правил безопасности на стройке. Официальной версиии пока озвучено не было.