Владимир ждёт обновленная схема маршрутов общественного транспорта. Дмитрий Наумов в своих...

Владимир ждёт обновленная схема маршрутов общественного транспорта.Дмитрий Наумов в своих социальных сетях рассказал об обновлении системы маршрутов общественного транспорта во Владимире.Мэр города уверен, что новая схема позволит решить многие проблемы.Речь идёт о микрорайонах Юрьевец, Мосино, Лунёво, Веризино, Энергетик и Полянка. Новая система, как сообщается, затронет и Рпенский проезд.Новые маршруты общественного транспорта смогут разгрузить Добросельскую улицу. Прорабатываются и маршруты к ДДЮТ:«… Изменения позволят сократить интервалы движения в отделённые районы и сократить время в дороге. От этого окажутся в выигрыше все. Пассажиры получат транспорт, в котором удобно перемещаться по городу, а перевозчики смогут стать более рентабельными».Новую схему движения общественного транспорта представят до середины ноября 2023 года.Свои предложения, как отметил Дмитрий Наумов в официальном телегам-канале, может озвучить каждый владимирец. В социальных сетях мэра города просматриваются и анализируются все сообщения от жителей областного центра, поясняет он.Фото: pxfuel.com