Владимир ждёт обновленная схема маршрутов общественного транспорта.
Дмитрий Наумов в своих...
Владимир ждёт обновленная схема маршрутов общественного транспорта.
Дмитрий Наумов в своих социальных сетях рассказал об обновлении системы маршрутов общественного транспорта во Владимире.
Мэр города уверен, что новая схема позволит решить многие проблемы.
Речь идёт о микрорайонах Юрьевец, Мосино, Лунёво, Веризино, Энергетик и Полянка. Новая система, как сообщается, затронет и Рпенский проезд.
Новые маршруты общественного транспорта смогут разгрузить Добросельскую улицу. Прорабатываются и маршруты к ДДЮТ:
«… Изменения позволят сократить интервалы движения в отделённые районы и сократить время в дороге. От этого окажутся в выигрыше все. Пассажиры получат транспорт, в котором удобно перемещаться по городу, а перевозчики смогут стать более рентабельными».
Новую схему движения общественного транспорта представят до середины ноября 2023 года.
Свои предложения, как отметил Дмитрий Наумов в официальном телегам-канале, может озвучить каждый владимирец. В социальных сетях мэра города просматриваются и анализируются все сообщения от жителей областного центра, поясняет он.
Фото: pxfuel.com