В День победы во Владимире состоится автопробег. Заезд продлится с 12.00 до 14.00.

В День победы во Владимире состоится автопробег, сообщили в пресс-службе областного правительства. Заезд продлится с 12.00 до 14.00.Участники соберутся на парковке у ТК «Лента». Оттуда колонна проследует через площадь Победы, Студеную гору, Золотые ворота, Вокзальный спуск, Горячий хлеб. Конечный пункт - Химзавод.Желающие присоединиться к акции могут зарегистрироваться . Автолюбителям предлагают взять флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.Напомним, 7 мая во Владимире провели .