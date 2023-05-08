Во Владимире появятся два новых карманных парка и три умные остановки. Город Владимир...

Во Владимире появятся два новых "карманных" парка и три "умные" остановки.Город Владимир принимает участие в новой масштабной программе по благоустройству – «Пять шагов для городов». Об этом сообщает Глава города Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале.Во Владимире в рамках этой программы планируется реализовать нескольких проектов, в том числе:"Карманные парки" - благоустройство сквера в районе д. 53 на проспекте Ленина и сквера в районе д. 11,13,15 по ул. Гвардейской."Остановочные павильоны" - установка трех новых остановочных павильонов, которые смело можно назвать «умная остановка».Программа предусматривает благоустройство и усовершенствование нашего города и по другим направлениям.Фото Ирины Стеч