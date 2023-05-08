16-летняя жительница Владимира утром 7 мая упала с моста в реку Клязьму и чуть не утонула в холодной воде с сильным течением. К счастью, на место вовремя подоспели спасатели. Официально

16-летняя жительница Владимира утром 7 мая упала с моста в реку Клязьму и чуть не утонула в холодной воде с сильным течением. К счастью, на место вовремя подоспели спасатели. Официально купальный сезон, во Владимирской области стартует с 15 мая, но несмотря на это, в регионе уже произошел первый инцидент с ребенком на воде. Как рассказали