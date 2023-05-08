Во Владимире судебные приставы временно приостановили работу трактира «Околица» из-за антисанитарии...

Во Владимире судебные приставы временно приостановили работу трактира «Околица» из-за антисанитарии и случаев отравления.Роспотребнадзор решил провести внеплановую проверку в связи с пищевым отравлением граждан, получавших питание в заведении.В ходе проверки выяснилось, что загрузка пищевых продуктов и сырья осуществляется непосредственно в помещение кухни через чистую зону, в том числе через моечное отделение столовой посуды. Кроме этого, сырье и готовая продукция хранятся в одном холодильном оборудовании, стеллажи и рабочий инвентарь загрязнены жиром, в зоне моечного отделения кухни обнаружены насекомые, сообщает пресс-служба судебных приставов.Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 50 суток.Судебный пристав вручил руководству заведения постановление о возбуждении исполнительного производства. Сотрудник Службы на месте опечатал помещения трактира.Фото пресс-службы УФССП России по Владимирской области