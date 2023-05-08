Во Владимирской области полицейские вычислили вора по следам ДНК. В Петушках следователи органов...

Во Владимирской области полицейские вычислили вора по следам ДНК.В Петушках следователи органов внутренних дел завершили расследование уголовного дела о краже имущества из кафе.46-летний уроженец Читинской области обвинен в совершении кражи.Летом 2022 года обвиняемый приехал в Покров "на заработки". А спустя некоторое время, оставшись без работы, решил совершить кражу. Так, разбив окно в недействующем кафе, он проник в здание и похитил единственное ценное имущество: кондиционер, кабель и медные трубы. Похищенное сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил.Собственник оценил причиненный материальный ущерб в 74 000 рублей и обратился в полицию.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, раскрыть преступление помог профессионализм эксперта-криминалиста, который обнаружил на месте преступления биологические следы предполагаемого злоумышленника. Результаты проведенного в ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследования изъятых следов указали на ДНК-профиль ранее судимого уроженца Читинской области.Впоследствии мужчина был задержан полицейскими в Москве.Свою вину обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com