Во Владимирской области сгорело заброшенное здание. Поздним вечером, 7 мая приблизительно в 22...

Во Владимирской области сгорело заброшенное здание.Поздним вечером, 7 мая приблизительно в 22 часа, как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, в Киржаче сгорел деревянный дом по адресу: микрорайон Шёлковый комбинат, улица Островского, 23. На место возгорания прибыли пожарные, также к ликвидации привлекли 2 единицы техники и аварийную газовую службу (по периметру дома проходят газовые трубы). Помимо труб ситуация была усложнена наличием рядом домов с перекрытиями из дерева и еще одной постройкой- "бараком".Точная причина пожара устанавливается, но горожане предполагают, что это был поджог с целью остановить запланированный снос дома, жителей которого расселили еще в марте.Фото - Анна Яковлева.