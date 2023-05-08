Волонтер из Владимирской области Мария Дудрова примет участие в сопровождении Парада Победы. Мария...

Волонтер из Владимирской области Мария Дудрова примет участие в сопровождении Парада Победы.Мария Дудрова из Вязников (Владимирская область) оказалась в числе 100 лучших добровольцев "Послов Победы" со всей России. Она рассказала историю прадеда и прабабушки, которые внесли в Великую Победу большой вклад. Теперь девушка примет участие в организации мероприятий ко Дню Победы, а также примет участие в сопровождении Парада.Чтобы участвовать в слете, необходимо пройти специальную подготовку - образовательную программу по истории и специфике волонтерского сопровождения массовых мероприятий, а также работе с ветеранами.9 мая станет ключевым днем работы "Послов Победы".Фото - Правительство Владимирской области.